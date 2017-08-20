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عمرو يوسف: الضابط اللي ملى الصحفي الخبر «رد سجون»

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عمرو يوسف: الضابط اللي ملى الصحفي الخبر «رد سجون» عمرو يوسف: الضابط اللي ملى الصحفي الخبر «رد سجون»

التحرير

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قال الفنان عمرو يوسف، إن الشائعة التي تعرض لها وزوجته الفنانة كندة علوش، من القبض عليهما بتهمة حيازة مواد مخدرة،  أكبر بكثير من شخصيهما، حيث أنها تُعد أزمة البحث عن «ترافيك» على المواقع .

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، أن جمهوره لم يصدق تلك الشائعات، لثقتهم به، مشيرًا إلى أن الشخص الذي ادعى أنه ضابط وقام بإملاء الخبر للصحفي كان مسجونًا وخرج منذ شهرين، مستكملًا: «هيتجاب تاني إن شاء الله، بس ده مش بيعفي صحفي من الخطأ».

ومن جانبه؛ استنكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الواقعة، موضحًا، أنه يجب على الصحفيين تحري الدقة والبحث عن الخبر بكل معايير دون التجريح في سمعة أحد والتأكد من الخبر قبل نشره.

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وأضاف، «مش لازم الخبر يكون على سمعة الناس، بس الحمد لله إحنا قدرنا نرد بسرعة، أنا كنت صاحي وقت الشائعة وعمرو كان صاحي، والخطة كانت معمولة والناس نائمة».

وتابع، أنه من الضروري ترتيب البيت الفني من الداخل، مضيفًا: «مش عاوزين أي حد من الخارج يخترقنا ولا يحضر مناسبتنا، أو يتم الضحك على الفنانين بجوائز وهمية دون التأكد من الهيئة المكرمة، مش أي حد يخش وسطنا، الاختراق ليس سهلًا علينا».

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التحرير

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