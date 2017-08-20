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ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء

02:52 ص الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء

كتب - أشرف سويلم:

ضبطت قوات الشرطة بمدينة العريش، في حملة أمنية مكبرة، تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات.

وحسب بيان مديرية الا،من تم ضبط "حسام.أ .م.ط.ح"، 22 عاما طالب مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته عدد (3) قطع صغيرة الحجم داكنة اللون تشبه مادة الحشيش تزن حوالي (5) جرامات، وسجارتين من التبغ وذات المادة المخدرة.

كما تم ضبط "طاهر.ا.م ا"، 24 عاما مقيم بمحافظة الدقهلية، وسيدة تدعى "سناور.م.إ.م"، 23 عاما مقيمة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما لفافة أسطوانية كبيرة الحجم تحتوي على كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إحالة المتهمين لتحقيقات النيابة العامة.

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