ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء
ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء
02:52 ص الأحد 20 أغسطس 2017
كتب - أشرف سويلم:
ضبطت قوات الشرطة بمدينة العريش، في حملة أمنية مكبرة، تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات.
وحسب بيان مديرية الا،من تم ضبط "حسام.أ .م.ط.ح"، 22 عاما طالب مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته عدد (3) قطع صغيرة الحجم داكنة اللون تشبه مادة الحشيش تزن حوالي (5) جرامات، وسجارتين من التبغ وذات المادة المخدرة.
كما تم ضبط "طاهر.ا.م ا"، 24 عاما مقيم بمحافظة الدقهلية، وسيدة تدعى "سناور.م.إ.م"، 23 عاما مقيمة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما لفافة أسطوانية كبيرة الحجم تحتوي على كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إحالة المتهمين لتحقيقات النيابة العامة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط نصف كيلو "هيروين" بحوزة فرد شرطة واثنين من أصدقائه بالشرقية
-
ضبط ميكانيكي وعاطل كوّنا تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية بالشرقية
-
اعتماد نتيجة اختبارات القبول في مدارس التمريض بشمال سيناء
-
جرعة مخدرات زائدة تودي بحياة عاطل داخل منزله بالبحيرة
إعلان
إعلان