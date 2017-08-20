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مدير أمن بورسعيد يودع حجاج القرعة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن بورسعيد يودع حجاج القرعة

02:44 ص الأحد 20 أغسطس 2017

مدير أمن بورسعيد يودع حجاج القرعة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ودع اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، اليوم الأحد، بعثة حجاج القرعة وعددهم 226 حاجا على متن 6 حافلات متجهين إلى مطار القاهرة الدولي لأداء مناسك الحج بالأراضي .

وقدم "عبد الفتاح"،  تهاني وزارة الداخلية للحجاج، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في تقديم التسهيلات والرعاية لهم.

كما أشرف مدير الأمن على توزيع بعض المشروبات والوجبات الخفيفة لطاقم الحجاج.

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