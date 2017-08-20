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طاهر: رفض الأوليمبية إقامة عمومية الأهلي على يومين «أمر غريب»

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طاهر: رفض الأوليمبية إقامة عمومية الأهلي على يومين «أمر غريب» طاهر: رفض الأوليمبية إقامة عمومية الأهلي على يومين «أمر غريب»

التحرير

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تعجب المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، من رفض اللجنة الأوليمبية إقامة الجمعية العمومية للنادي الأهلي على يومين بمقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر، في حين أن المجلس قام بمثل هذه الخطوة؛ تيسيرًا على الأعضاء، ولكي يكتمل النصاب القانوني التعجيزي الذي يتطلب حضور 12 ألفًا و500 عضو؛ للتصويت على اللائحة في هذا التوقيت من الموسم المليء بالإجازات، على حد وصفه.

وشدد رئيس النادي على أنه يسعى خلال الدورة التشريعية البرلمانية المقبلة لتقديم طلب بمقترحات لتعديل بعض بنود قانون الرياضة التي تحتاج لذلك، لما بها من عوار؛ وذلك لمصلحة الرياضة المصرية، وليس لرؤى شخصية أو خاصة. 

وأكد «طاهر»، أن إدارة النادي الأهلي ملتزمة بقانون الرياضة الجديد، بالرغم من هذه البنود التي بها عوار في قانون الرياضة الجديد. 

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وأوضح أن لائحة النظام الأساسي للأهلي بها الكثير من الاختلافات الجوهرية عن اللائحة الاسترشادية؛ للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية؛ ومنها وضع بند اكتمال الجمعية العمومية للتصويت على أي من أمور النادي بحضور 4 آلاف عضو. 

وأضاف أنه استشار الكثير من رجال القانون والمتخصصين في مسألة إقامة الجمعية العمومية على يومين، وبمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر والذين أكدوا قانونية ذلك دون خلاف.

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التحرير

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