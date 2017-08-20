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ضبط نصف كيلو "هيروين" بحوزة فرد شرطة واثنين من أصدقائه بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط نصف كيلو "هيروين" بحوزة فرد شرطة واثنين من أصدقائه بالشرقية

02:13 ص الأحد 20 أغسطس 2017

الشرقية- فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن  الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط فرد شرطة، واثنين من أصدقائه، بحوزتهم كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "رضا.ف.م" 37 عامًا، عريف سري بمباحث قسم شرطة باب الشعرية التابع لمديرية أمن القاهرة، مُقيم بناحية "بولاق" بالقاهرة، و"محمود.س.ع" 40 عامًا، سائق، و"محمود.ص.ع" 26 عامًا، مُقيمان بالجيزة، وبحوزتهما نصف كيلو جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7803 جنح مشتول السوق لسنة 2017، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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