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تعرفي على الأطعمة الضرورية لكِ بعد الولادة

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مصراوي Masrawy

تعرفي على الأطعمة الضرورية لكِ بعد الولادة

01:58 ص الأحد 20 أغسطس 2017

تعرفي على الأطعمة الضرورية لكِ بعد الولادة

تعرفي على الأطعمة الضرورية لكِ بعد الولادة

 كتب - هشام عواض:

تغذية الأم خلال الشهور الأولى من إجراءها عملية الولادة أمر ضروري، لأنها في مرحلة الإعداد للرضاعة وتعويض فقد الدم الذي حدث مع الولادة سواء الطبيعية أم القيصرية.

وقالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال و حديثي الولادة بكلية طب جامعة القاهرة، إن التغذية الصحيحة للأم ضرورية وتتركز في الاهتمام بالسوائل وأهمها تناول الحليب والعصائر الطبيعية وبالطبع يجب تناول الماء.

وأضافت "لمياء"، أنه أيضاً يجب الاهتمام بالخضراوات والفاكهة، والبروتينيات الحيوانية والنباتية بكثرة، بينما يجب تناول الخبز والأرز والمكرونة بقدر محدود.

وتناول بعض الأغذية السهلة شيء ضروري للأم، ومنها التمر والعسل الأسود والطحينة، وتناول الحلبة بالحليب والعسل مع الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم والبروتين.

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