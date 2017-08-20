وشمك مرآة شخصيتك.. تعرف على أشهر الأشكال ودلالتها 04:31 م السبت 19 أغسطس 2017

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كتبت- ميرا ماهر:عندما تقرر رسم وشم ، فإن اختيارك للشكل أو الكلمة التي تود رسمها تعبر عن معلومات خاصة بطبيعة شخصيتك.وبحسب موقع " inkedmag" فإن الوشم يعبر عن شخصية صاحبه، ويعود رسمه إلى عام 3300 قبل الميلاد، وهو لا يقتصر على فئة اجتماعية معينة، أو جنس، أو مجموعة عرقية، لكن يضع البعض الوشم ميلاً إلى التميز.وأضاف الموقع إلى أن الوشم يعتبر من الوسائل الهامة لتطوير الهوية، فهو جزء من أشخاص منفتحين مواكبين لعصرهم.كما ذكر موقع " Buzzfeed" بعض الوشوم التي لها دلالات معينة كالآتي:-إذا كنت تضع وشماً ذو دلالات وطنية، فهذا يعني أنك تشعر بنشاط دائم، وأنك تميل إلى الحرية، كما تحب ارتداء الملابس الرياضية.-إذا كنت تضع وشماً يحتوي على قلوب صغير، فهذا يعني أنك محب للحياة، وخجول وانطوائي.-وشم الذراع يعني أنك محب للعلاقات الجنسية.-وشم المثلث، يعني أنك شخص وجودي، كما أنك دائم التفكير في الحياة.-وشم النجوم، يعني أنك تهتم بالفلسفة.-الوشم بالحروف الصينية، يدل على أنك لست صينياً ولم تقابل أحدهم مسبقاً.-وشم "الباركود"، يعني أنك من مستخدمي "موبايل أندرويد"، كما يدل على أنك ترعرعت في مدينة جامعية.-وشم "الشنب" على الإصبع، يدل على امتلاكك لحيوان أليف.-وشم الفراشة يدل على اهتمامك وسعيك للتغير.-وشم النجوم يدل على التنوير الروحي والانسجام في العالم المحيط.وعن أكثر الأشكال الشائعة في مصر قالت "ندى" احدى العاملات في رسم الوشم " معظم زبايننا بيطلبوا الفراشة وأول حرف من أساميهم أو أسامي اللي بيحبوهم، وكمان النجوم الصغيره، عشان احنا مش متخصصين في الوشم الكبير". وسعره 300 جنيه".

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