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وزير البيئة: خطة تنفذها 6 وزارات لحماية النيل والبحيرات من التلوث

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة: خطة تنفذها 6 وزارات لحماية النيل والبحيرات من التلوث

12:51 ص الأحد 20 أغسطس 2017

وزير البيئة: خطة تنفذها 6 وزارات لحماية النيل والبحيرات من التلوث

خالد فهمي وزير البيئة

كتبت - مادي غيث:

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، سعى لحماية نهر النيل والبحيرات من التلوث من خلال الخطة التي وضعتها ويعكف على تنفيذها وزارت البيئة والري والداخلية والكهرباء والصناعة والتموين، مشيرًا إلى أن هناك توقعا بقفزة ملموسة في نوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم السبت نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية صوت النيل بمناسبة الاحتفال بوفاء النيل، وذلك بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، ورجل الأعمال حسن راتب ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والفنانين.

وأضاف فهمي أن الحفاظ على نهر النيل وتقديم خدمات الصرف الصحي والصناعى يعتبر خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والتزاما سلوكياً من الأفراد والمصانع حتى يمكننا الحفاظ على القدر الكبير من تلك الاستثمارات.

وأشار وزير البيئة إلى دور الوزارت المختلفة في حماية نهر النيل، فوزارة الاسكان مثلا تعكف على تنفيذ برنامجا لمد خدمة الصرف الصحي إلى القرى الأكثر احتياجا لتصل من 19% إلى 40% خلال عامين، وذلك بتمويل من الموازنة العامة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذي يقدر بحوالي 20% من الصرف على نهر النيل وفروعه.

وأوضح فهمي أن دور وزارة البيئة يتمثل في المراقبة والرصد وتستخدم الضبطية القضائية وتتفق مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها.

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