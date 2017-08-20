بالصور.. وزير البيئة وفنانون وشخصيات عامة يشاركون في احتفالية "وفاء النيل"

كتب - أحمد مسعد:

تصوير - محمود عبد الناصر:

شارك مسؤولون من وزارات البيئة الزراعة والري والتضامن الاجتماعي والداخلية، في احتفالية جمعية صوت النيل، التي أقامتها يوم السبت تحت عنوان "وفاء النيل"، بأحد فنادق القاهرة.

وتأتى الاحتفالية ضمن فاعليات الحملة القومية لحماية نهر النيل، بحضور القائمة بأعمال السفارة جنوب السودان، ولفيف من سفراء الدول الأفريقية والأجنبية بالقاهرة، ونخبة من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، من بينهم الفنانة فيفي عبده وميرنا وليد ونجوى فؤاد.

كما شارك في الاحتفالية وزير البيئة خالد فهمي، ومحافظ الجيزة كمال الدالي، ووزير الصحة السابق عادل عدوي.

وقال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة جمعية وفاء النيل، إن "نيل مصر العظيم له مكانة كبيرة في قلوبنا على مدار التاريخ، وإنه يحمل رمزية عقائدية لدى المصريين القدماء في مورثهم الثقافي من خلال الاحتفالات التي أقيمت في الفترات السابقة".

وأشار راتب إلى أن "المهرجان يأتى في إطار رؤية ورسالة قومية من خلال الجمعية لمساندة الدولة في مشروعتها القومية لحماية نهر النيل"، مطالبًا وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية دعم التنوعية والثقافة لدي المواطنين في أهمية الحفاظ على النيل.