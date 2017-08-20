العرب اليوم: اجتماع ثلاثي حول القضية الفلسطينية ومعارك عنيفة في عين الحلوة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اجتماع ثلاثي في القاهرة حول القضية الفلسطينية ومعارك عنيفة بمخيم عين الحلوة بلبنان وانفجار سيارة مفخخة بمدينة اللاذقية السورية.

1- اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين

وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني في مؤتمر صحفي مشترك (أ ف ب)

أصدر وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم لمناقشة مستجدات عملية السلام والاوضاع في فلسطين، وأشار الثلاثي إلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مقتل العشرات من الحوثيين وقوات صالح في معارك بتعز



مواجهات بين القوات الموالية للشرعية والعناصر الحوثية في تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية مقتل 13 من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة 22 آخرين في محافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- معارك عنيفة داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان



تصاعد الدخان جراء معارك عنيفة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان اليوم (أ ف ب)

أفاد صحافي فرانس برس أن معارك عنيفة دارت لليوم الثالث على التوالي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بين قوات الامن الفلسطينية ومجموعة اسلامية متشددة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة



أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أ ف ب)

بعث أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، "تتصل بآخر المستجدات على الساحة الدولية، ولا سيّما الأزمة الخليجية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة اللاذقية



انفجار سيارة مفخخة بمدينة اللاذقية - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية سورية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 أخرين نتيجة انفجار سيارة قرب حاجز أمني في ضاحية تشرين على أطراف مدينة اللاذقية الساحلية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا