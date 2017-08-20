أخبار عاجلة

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي -
نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا» -
نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بقضية "خلية المتفجرات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بقضية "خلية المتفجرات"

12:22 ص الأحد 20 أغسطس 2017

كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهمين، صادر ضدهم حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية المتفجرات".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، ومختار العشماوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهمين بقضية "خلية المتفجرات" لـ 20 أغسطس

    أخبار

  • 16سبتمبر.. النطق بالحكم على 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا"

    أخبار

  • لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في "فض رابعة" لـ

    أخبار

  • اليوم - محاكمة المتهمين في "تنظيم داعش ليبيا"

    أخبار

إعلان

e06d8ee5a4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور - شيرين عفت ) حلقة الأحد 20- 8 - 2017

السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور - شيرين عفت ) حلقة الأحد 20- 8 - 2017

السفيرة عزيزة - تعليق " شيرين عفت " على لعبة " مريم "

السفيرة عزيزة - تعليق " شيرين عفت " على لعبة " مريم "

السفيرة عزيزة - ( شيرين عفت - سناء منصور) - مصر بلا غارمات 2018

السفيرة عزيزة - ( شيرين عفت - سناء منصور) - مصر بلا غارمات 2018

السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور - شيرين عفت ) حلقة السبت 19 - 8 - 2017

السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور - شيرين عفت ) حلقة السبت 19 - 8 - 2017