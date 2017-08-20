أخبار عاجلة

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي -
نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا» -
نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لإهمال تسبب في بتر ذراع طفل.. إحالة طبيب بالمنيا إلى النيابة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لإهمال تسبب في بتر ذراع طفل.. إحالة طبيب بالمنيا إلى النيابة

12:23 ص الأحد 20 أغسطس 2017

لإهمال تسبب في بتر ذراع طفل.. إحالة طبيب بالمنيا إلى النيابة

الطفل المصاب

المنيا ـ ريمون الراوي:

قرر محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، إحالة طبيبًا إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بعد ثبوت تورطه في إهمال غير مبرر أدى إلى إصابة طفل دخل قسم العظام بمستشفى سمالوط العام، الكائنة في قرية "قلوصنا"، بـ "غرغرينا" نتج عنها بتر بذراعه الأيمن.

كان المحافظ تلقى شكوى من أسرة الطفل "ريمون بباوى" 5 سنوات، مقيم بقرية الفاروقية بسمالوط بالواقعة، واتخذ قراره السابق بعد التثبت من تفاصيل ما تعرض له الطفل.

وقال مينا إسحق "عم الطفل": "أصيب ريمون نجل شقيقي في ذراعه أثناء اللعب أمام المنزل، فحملته أمه وتوجهت إلى مستشفى سمالوط العام بقرية قلوصنا وكان ينزف دمًا من ذراعه، وبعد عمل الإشاعات تم التوجه به لقسم العظام، وكان الطبيب المتواجد هو الطبيب (أ. م) الذي قرر تجبيس الطفل، دون العرض على طبيب أوعية دموية، ما أدى إلى بتر ذراعه بعد إصابته بالغرغرينا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط الهارب الثاني من سجن مركز الوقف بقنا

    أخبار

  • 4 مصابين في اصطدام سيارتين بدمياط

    أخبار

  • القبض على موظف اختلس 138 ألف جنيه من مكتب بريد أسوان

    أخبار

  • بعد ضبطه.. التحقيق مع أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا

    أخبار

إعلان

3334b83a2b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة