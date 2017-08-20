لإهمال تسبب في بتر ذراع طفل.. إحالة طبيب بالمنيا إلى النيابة

المنيا ـ ريمون الراوي:

قرر محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، إحالة طبيبًا إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بعد ثبوت تورطه في إهمال غير مبرر أدى إلى إصابة طفل دخل قسم العظام بمستشفى سمالوط العام، الكائنة في قرية "قلوصنا"، بـ "غرغرينا" نتج عنها بتر بذراعه الأيمن.

كان المحافظ تلقى شكوى من أسرة الطفل "ريمون بباوى" 5 سنوات، مقيم بقرية الفاروقية بسمالوط بالواقعة، واتخذ قراره السابق بعد التثبت من تفاصيل ما تعرض له الطفل.

وقال مينا إسحق "عم الطفل": "أصيب ريمون نجل شقيقي في ذراعه أثناء اللعب أمام المنزل، فحملته أمه وتوجهت إلى مستشفى سمالوط العام بقرية قلوصنا وكان ينزف دمًا من ذراعه، وبعد عمل الإشاعات تم التوجه به لقسم العظام، وكان الطبيب المتواجد هو الطبيب (أ. م) الذي قرر تجبيس الطفل، دون العرض على طبيب أوعية دموية، ما أدى إلى بتر ذراعه بعد إصابته بالغرغرينا".