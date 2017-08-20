"المحامين" تُحيل وقائع فساد بملفات قيد مزورة إلى النيابة والتأديب

كتبت - هاجر حسني:

أصدرت نقابة المحامين بيانًا أمس السبت؛ رداً على ما أثير عن إحالتها متورطين من مكتب النقيب سامح عاشور، في ملفات قيد مزورة إلى النيابة العامة والتأديب.

وأشارت النقابة في بيانها، إلى أنها أحالت الوقائع بشبهة الفساد أو التزوير ولم تحل أي شخص لأي جهة، وقدمت البلاغ مشفوعاً بالمستندات ولا تضع اعتبارا للأشخاص المتورطين فيه اياً كانت مكانتهم.

وأكد البيان أن من يحاول نشر هذه الأخبار إنما يستهدف التشكيك في النقابة.

وأرجع البيان هذه الشائعات إلى "فشل هؤلاء فى طمس حقائق الإنجازات التي حققتها النقابة، مناشدا المحامين عدم الانجرار وراءها.