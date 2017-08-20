بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

المنيا ـ ريمون الراوي:

استنفرت سلطات أمن المنيا جهودها لسرعة ملاحقة وضبط سجين محكوم عليه بالسجن المؤبد، نجح في الهرب من قوة ترحيلات.

وكشفت مصادر أمنية أن سجين محكوم عليه بالمؤبد كان يستقل سيارة ترحيلات "لوري"، أثناء عبورها من أمام قرية "قلوصنا" التابعة لمركز سمالوط عبر طريق "مصر - أسوان" الزراعي، تمكن من مغافلة أفراد الحراسة، ونجح في الهرب.

أشارت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهم قفز وركض لمسافة طويلة، وتعقبته قوات التأمين المرافقة له، فقفز في ترعة "الإبراهيمية" المطلة مباشرة على الطريق الزراعي، وتمكن من السباحة حتى البر الشرقي للترعة، ثم اختفى.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها بمحيط قرية "قلوصنا"، حيث يتم تمشيط أطراف القرية وتوسيع دائرة الاشتباه، للبحث عن الهارب.