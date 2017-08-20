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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:04 ص الأحد 20 أغسطس 2017

حول العالم في 24 ساعة

مقتل وإصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية فلوريدا

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

داعش يتبنى هجوم روسيا، ومقتل إرهابيين اثنين في كراتشي الباكستانية، بالإضافة إلى مقتل وإصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية وغيرها من الأحداث التي شهدتها الساحة العالمية خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

1- تنظيم داعش يتبنى اعتداءات أسبانيا وروسيا

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ملك إسبانيا خلال جنازة ضحايا هجوم برشلونة اليوم (أ ف ب)
تبنّى تنظيم داعش اعتداءين دمويين في اسبانيا بالإضافة الى اعتداء بالسكين في روسيا عبر وكالته الدعائية "أعماق".
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2- عشرات القتلى والمصابون بعد خروج قطار عن مساره في الهند

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خروج قطار عن مساره في شمال الهند اليوم (أ ف ب)
ذكرت الشرطة الهندية أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 40 اخرون في حادث خروج قطار ركاب عن مساره في شمالي البلاد.
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3- مقتل إرهابيين اثنين في كراتشي الباكستانية

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قوات الجيش الباكستاني في مدينة كراتشي - أرشيفية (أ ف ب)
قتل إرهابيان فى مواجهة مع مسؤولى إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة كراتشي جنوبي باكستان.
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4- مقتل وإصابة ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

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عناصر من الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا (أ ف ب)
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بجروح بالغة إثر إطلاق النار عليهما أثناء تفتيش مشتبه بهم في وسط ولاية فلوريدا الأمريكية.
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5- دفن المئات من ضحايا الفيضانات في سيراليون

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دفن المئات من ضحايا الفيضانات التي اجتاحت سيراليون اليوم (أ ف ب)
أعلن نائب وزير اعلام سيراليون كورنيليوس ديفو دفن جثث 441 شخصا ضحايا الفيضانات الكارثية التي ضربت عاصمة سيراليون، في بداية الأسبوع، وهي حصيلة لم تسجل ارتفاعا.
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