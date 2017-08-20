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الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم

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مصراوي Masrawy

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم

12:20 ص الأحد 20 أغسطس 2017

كتب – محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين بقضية "أحداث عنف العدوة".

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة". كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

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