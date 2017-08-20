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الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم

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مصراوي Masrawy

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم

12:18 ص الأحد 20 أغسطس 2017

كتب - محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع 48 متهمًا من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة "عين شمس" والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قالت إن قيادات جماعة الإخوان وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.

كما دكرت التحقيقات أن لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، دبرت تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحده المتهمين عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه ما أودى بحياته.

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