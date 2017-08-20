وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء أمس السبت، إن عدم انتظام حركة القطارات، وتأخر القطارات عن مواعيدها، بسبب «سوء نفسية» السائقين، لافتًا إلى أنه جلسوا معهم مؤخرًا، مستكملًا: «هما ناس بيخافوا على أكل عيشهم، وعلى مرفقهم وأهاليهم».

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «للأسف الصورة التي رسخت في أذهان الناس بسبب الفيديو المسيء الذي انتشر مؤخرًا داخل كابينة قيادة، نتج عنه ألم رهيب للسائقين، وعندنا 3500 سائق، لما واحد يخطئ فهو نسبة لا تُذكر».

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وأكد وزير النقل، أن هناك إرادة سياسية حقيقية للتغيير في هيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء حاليًا بنية تحتية للهيئة، لكنها لا تُرى للعامة لأنها تتم تحت الأرض، داعيًا وسائل الإعلام للذهاب لتصويرها وإظهار ذلك للرأي العام.