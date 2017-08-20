أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

Google+ Print
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء أمس السبت، إن عدم انتظام حركة القطارات، وتأخر القطارات عن مواعيدها، بسبب «سوء نفسية» السائقين، لافتًا إلى أنه جلسوا معهم مؤخرًا، مستكملًا: «هما ناس بيخافوا على أكل عيشهم، وعلى مرفقهم وأهاليهم».

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «للأسف الصورة التي رسخت في أذهان الناس بسبب الفيديو المسيء الذي انتشر مؤخرًا داخل كابينة قيادة، نتج عنه ألم رهيب للسائقين، وعندنا 3500 سائق، لما واحد يخطئ فهو نسبة لا تُذكر».

شاهد أيضا

وأكد وزير النقل، أن هناك إرادة سياسية حقيقية للتغيير في هيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء حاليًا بنية تحتية للهيئة، لكنها لا تُرى للعامة لأنها تتم تحت الأرض، داعيًا وسائل الإعلام للذهاب لتصويرها وإظهار ذلك للرأي العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»