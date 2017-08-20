10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كبير مساعديه الاستشاريين السابق ستيف بانون سيكون صوتًا قويًا وذكيًا خلال إدارته لموقع بريتبارت الإخباري، فيما صرح بانون نفسه بأنه سيستمر في القتال دفاعًا عن ترامب، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة، وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لاده لن تسلم الألمان المحتجزين لديها إلى برلين.

1 - ترامب: ستيف بانون صوت قوي ضد "الأخبار المزيفة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كبير مساعديه الاستشاريين السابق، ستيف بانون، سيكون صوتًا أقوى وأذكى في موقع "بريتبارت".

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع تويتر: "ستيف بانون سيكون صوت جديد ذكي وقوي في بريتبارت نيوز... ربما أفضل ومما كان عليه في السابق! الأخبار المزيفة في حاجة إلى منافسة".

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2 - بانون : مستمر في "القتال" دفاعا عن ترامب

كبير مستشاري الرئيس ترامب السابق ستيف بانون (أ ف ب)

تعهد ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاستمرار في قتال خصوم ترامب، وذلك بعد إقالته من منصبه.

وقال بانون، الذي عاد إلى رئاسة موقع برايتبارت نيوز المحافظ، إنه سيواصل القتال دفاعا عن البرنامج الذي أدى إلى فوز ترامب في الانتخابات الرئاسة.

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3- شكري: عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن القضية الفسلطينية هي القضية المركزية بالنسبة للعالمين العربي والاسلامي.. منبها من أن استمرار عدم التوصل إلى حل ينذر بعواقب وخيمة في مرحلة من الاضطراب الذي تشهده المنطقة ويزيد من التعقيدات.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الاوسط خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي والاردني أيمن الصفدي في ختام اجتماعم بالقاهرة.

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4- أردوغان: تركيا لن تسلم الألمان المحتجزين لديها إلى برلين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه لن يتم الإفراج عن الألمان المحتجزين لدى تركيا، بمن فيهم صحفي بارز. وذكر أردوغان في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا: "لقد قدمت ملف 4500 إرهابي إلى السيدة المسؤولة عن ألمانيا (في إشارة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل)، ولم يتم قبول ملفات هؤلاء الإرهابيين للأسف"، مشيرا إلى أتراك في ألمانيا ترغب أنقرة في تسليمهم إليها.

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5- ميركل: مستعدون لزيادة الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعم حكومتها لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية. وقالت ميركل في لقاء إعلامي أذيع اليوم السبت على بوابتها الإلكترونية: "يمكننا أن نزيد الاستثمارات في هذا القطاع".

وأضافت ميركل أن قطاع الألعاب "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن برامج الدعم متاحة ومنوهة بأن هذا القطاع يجب تقويته كجزء من الاقتصاد الإبداعي داخل السياسة الثقافية للبلاد.

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6- مارتن شولتس: سلوك أردوغان يحمل ملامح مرض جنون الارتياب

مارتن شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا (أرشيفية)

أدان مارتن شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا مسعى تركيا الذي كلل بالنجاح في القبض على الكاتب الالماني الجنسية تركي الأصل دوجان أخانلي في إسبانيا واصفا ذلك بأنه "إجراء مشين".

وقال شولتس الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" التي تصدر الأحد: "إن سلوك الرئيس رجب طيب أردوغان صار يحمل ملامح مرض جنون الارتياب ".

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7- بن والاس: التهديد الإرهابي يزداد بسبب خسائر تنظيم داعش

وزير الأمن البريطاني بن والاس (أرشيفية)

قال وزير الأمن البريطاني، بن والاس، إن التهديد الإرهابي يتزايد في بريطانيا، بسبب خسائر تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وأضاف والاس أن المتطرفين يحاولون شن هجمات داخل بريطانيا، إما لأنهم أصبحوا غير قادرين على الانضمام إلى صفوف التنظيم خارج البلاد، أو لأنهم قد عادوا من هناك.

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8- رئيس وزراء فنلندا: يجب ألا نرد على الكراهية بالكراهية

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا (أرشيفية)

ذكر رئيس الوزراء الفنلندي، يوها سيبيلا، أنه جرى إطلاع الحكومة على حادث الطعن، الذي تتعامل معه الشرطة على أنه عمل إرهابي محتمل.

وقال سيبيلا على تويتر: "يجب أن نتحد، وألا نرد على الكراهية بالكراهية".

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9- ستيفن هوكينج: اشعر بالقلق من دور القطاع الخاص في الصحة

العالم البريطاني ستيفن هوكينج (أرشيفية)

في كلمة ألقاها بمقر الجمعية الملكية للطب في لندن ، يعرب عالم الفيزياء النظرية البريطاني، ستيفن هوكينج، عن قلقه على مستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، مهاجما نتائج السياسات الحكومية ووزير الصحة شخصيا.

ويتهم العالم في جامعة كامبريدج وزير الصحة جيرمي هنت بـ"انتقاء البيانات" من أجل دعم سياساته.

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10- جاولاند: القرم لن تعود مطلقا إلى أوكرانيا

نائب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" ألكسندر جاولاند (ارشيفية)

طالب نائب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ألكسندر جاولاند، بالاعتراف نهائيا بأن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا. وقال مرشح الحزب الأول للانتخابات التشريعية، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "القرم لن تعود مطلقا إلى أوكرانيا. والعقوبات غير مجدية... روسيا قوة في أوروبا، ويتعين علينا ضمها للنظام الأوروبي، والتوقف عن وضعها في مواجهة مع حلف شمال الاطلسي ( الناتو)".

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