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مصدر عسكري عراقي: إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

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مصراوي Masrawy

مصدر عسكري عراقي: إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

11:43 م السبت 19 أغسطس 2017

مصدر عسكري عراقي: إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

منفذ طريبيل الحدودي - ارشيفيه

الرمادي(العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري عراقي بمحافظة الأنبار اليوم السبت عن إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن /520كلم غرب بغداد/اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" منفذ طريبيل مع الأراضي الأردنية سيتم إعادة افتتاحه يوم غد الأحد بشكل تجريبي ولمدة عشرة أيام أمام حركة البضائع والشاحنات التجارية بعد إغلاق دام أربع سنوات".

وأضاف المصدر أن" الشاحنات التجارية وحركة البضائع ستتم عبر المنفذ الحدودي ومن ثم التوجه إلى داخل محافظة كربلاء المحاذية لمحافظة الأنبار ،عازيا ذلك إلى عدم صلاحية طرق الأنبار لعبور الشاحنات والبضائع حيث تم تدمير طرقها من قبل تنظيم داعش والحرب ضده".

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