مغامرة "سفراء أفريقيا" تنظمها مؤسسة شبابية مصرية 100%

كتبت- ميرا ماهر:تبدأ فى يوم 23 أغسطس القادم أول حدث من نوعه تنظمه مؤسسة "Have a dream"، مغامرة من القاهرة إلى جوهانسبرج جواً، والعودة برا مرورًا بثمان دول أفريقية .تبدأ رحلة "سفراء أفريقيا African Ambassadors-" في أغسطس وتنتهي في أول أكتوبر حيث تمتد لفترة 38 يوم.تم فتح باب التقديم فى 1 فبراير الماضى وتقدم حوالى 570 متطوع ووقع الاختيار على 7 من المتطوعين يرافقهم قائد للفريق ومصور.تهدف الرحلة إلى دعم العلاقات المصرية الأفريقية وتنمية روح الإنتماء للقارة السمراء والمساهمة في نشر ثقافة التطوع بالاضافة الى عدة أهداف منها:- خلق مساحة من التواصل ما بين الشباب المصرى وشعوب القارة الأفريقية.- وضع بصمة تنموية جيدة من الشباب المصرى من خلال التطوع فى كل بلد سيتم المرور بها - التطوع مع الأطفال الأفارقة لرسم ابتسامة على وجوههم - التعرف على القارة التي نعيش فيها والتي نعتبر جزء منها - تدوين الرحلة بعد العودة ليتعرف الجميع على أفريقيا من خلال زيارتنا لها. قدمت "Have a Dream" العديد من البرامج التطوعية وبرامج التبادل الثقافي خارج مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث سافر حوالى 250 متطوع خلال عدة برامج إلى 11 دولة، منها "ماليزيا - الصين - اندونيسيا - الهند - نيبال - تايلاند - فيتنام - الأردن - غانا - جنوب افريقيا - أوكرانيا """Have a Dream" هي مؤسسة شبابية مصرية تعمل في مجال السفر التطوعي وبرامج تبادل الثقافات للتواصل بين الشعوب، تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب العربى للسفر والاختلاط والاحتكاك بالثقافات الاخرى، كما تمنح الفرصة لهم لاكتساب خبرات عملية وحياتية كبيرة من خلال السفر والتطوع معا.

