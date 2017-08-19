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لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

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لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور) لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

التحرير

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حرص أحمد موسى "كابوريا" لاعب المصري المنتقل إلى على توديع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن كما حرص كابوريا على توديع زملائه فرداً فرداً الذين حرصوا بدورهم على توديع زميلهم والاحتفال به قبل مغاردته للمعسكر المقام ببرج العرب متمنين له التوفيق في مشواره القادم مع ناديه الجديد.

وقال "كابوريا" في تصريحات خاصة «للتحرير»: "قضيت أجمل موسمين في حياتي داخل صفوف النادي المصري تحت قيادة حسام حسن، ولن أنسى جمهور بورسعيد الذى ساندنى كثيرا حتى وصلت لهذا المستوى الذى جعل معظم الأندية تطلب التعاقد معى".

وأوضح كابوريا أنه انتقل إلى نادي الزمالك بموافقة مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة التوأم حسن، مضيفا أن كل شيء كان بالطرق الرسمية.

وطالب اللاعب، جماهير بورسعيد، بأن تدعي له في المرحلة المقبلة وألا تحزن على تركه للفريق متمنيا لهم التوفيق خلال مشوار الفريق بالموسم الجديد.

واختتم:"إننى قادم للزمالك من ناد كبير لا يقل شيئا عن الأهلي والزمالك وهو النادى المصرى وسأحاول بذل قصارى جهدي لحجز مكان اساسي مع الفريق الأبيض.

كان «كابوريا» قد أنتقل رسميًا إلى الزمالك  مقابل مبلغ 8 ملايين جنيه بعد الجلسة التي جمعت مسئولي الناديين، اليوم السبت، ليتم إنهاؤها بعد المفاوضات التى دارت على مدار الفترة الماضية.

احتفال كابوريا

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التحرير

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