حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

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أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، عن طاقم الحكام الخاص بمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكمًا رابعًا ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم «التحرير» أبرز الملامح عن مالانج دييوهيو..

أدار «دييوهيو» 3 مباريات للأهلي حيث فاز مرتين وخسر مرة، وكانت أمام كلًا من..

الأهلي x ريكرياتيفو الأنجولي

فاز الأهلي على ريكرياتيفو الأنجولي بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا العام 2016.

الأهلي x النجم الساحلي التونسي

ونجح الأهلي في الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية عام 2015.

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الأهلي x أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

وخسر الأهلي مع دييديو أمام أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية عام 2015.

وكان «دييوهيو» هو حكم مباراة الزمالك وسانجا باليندي الكونجولي في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية عام 2015، والتي ألغى هدفً سليم للفارس الأبيض.

وشهدت المباراة فضيحة تحكيمية، وخسر الزمالك وقتها بهدف دون رد قبل أن يفوز إيابًا بثلاثة أهداف لهدف على الفريق الكونجولي.

وعلى صعيد المنتخب، أدار دييوهيو مباراتين للفراعنة، حيث حكم مواجهة مصر وأوغندا في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2017 ، والذي حسمه المنتخب الوطني هدف عبد الله السعيد.

وأدار الحكم صاحب الـ44 عامًا مباراة المنتخب مع نظيره البوركيني في ذات البطولة بالدور نصف النهائي والذي حسمه الفراعنة بركلات الترجيح.