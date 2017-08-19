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معتز الألفي: الإنسان قيمته في عدد ساعات العمل

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معتز الألفي: الإنسان قيمته في عدد ساعات العمل معتز الألفي: الإنسان قيمته في عدد ساعات العمل

التحرير

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قال رجل الأعمال معتز الألفي، إن «الصناعة تحتاج إلى دقة في العمل، وساعات عمل طويلة، واختيار الرفقاء بدقة»، موجهًا رسائل للشباب: «الشغل مش لعبة، لازم تكون وكأنك في فرقة الصاعقة وداخل تحارب الإرهاب في سيناء، والحياة لازم تكون صعبة جدًا في البداية».

أضاف الألفي، خلال حواره ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، «قضيت 50 عامًا من العمل، رحلة طويلة حتى أصل فيما أنا فيه، وأؤكد أن النجاح مبني على الشركاء، ليس وحدك تستطيع النجاح».

شدّد على أن «الإنسان قيمته في الساعات التي يقضيها يوميًا في العمل»، مستكملًا: «يعني اللي بيشتغل 16 ساعة يوميًا هو شخص أفضل من اللي بيشتغل 8 ساعات»، مشيرًا إلى أنه «يجب أن يكون العاملون في شركة واحدة عائلة واحدة، وليس هناك رئيس ومرؤوس».

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لفت إلى أن اهتمامه بالتعليم جاء من وصية لوالده ببداية مشواره، بأن أول أموال يربحها يبني بها مدرسة في قريته بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق وصية والده في ستينات القرن الماضي.

واصل: «هناك مبنى كامل في الجامعة الأمريكية حاملًا لاسمي، وأول كمبيوتر دخل المدارس في كان من خلال المدرسة التي أنشأتها»، موضحًا: «كنت السبب في إني أشغل 65 ألف مصري في 14 دولة».

أكد أن مؤسسة الألفي، تتبنى العديد من المواهب المصرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة أرسلت في هذا العام أكثر من 35 شابًا لتعلم علوم القيادة والإنتاج، مستكملًا: «كنت زمان ببني مدارس، اتضحلي إن بناء البني آدمين أهم».

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التحرير

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