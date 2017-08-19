الصحة: وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة ثالث حاج مصرى بالأراضي السعودية مساء اليوم السبت، لسيدة تبلغ من العمر ٦0 عاما، من محافظة القليوبية، من حجاج قرعة الداخلية.

وأكد الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية تدعى سميرة محمدي عبدالرؤوف، وذلك إثر توقف عضلة القلب، وتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وأعلنت الوزارة قبل ساعات وفاة ثاني حاج مصري بالأراضي السعودية مساء اليوم السبت، لسيدة تبلغ من العمر ٦٧ عاما، من محافظة البحيرة، من حجاج السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفية تدعى فطومة عبدالعزيز مسعود الجمل، وذلك إثر غيبوبة نتيجة ارتفاع حاد بنسبة السكر بالدم، وتم نقلها الى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.