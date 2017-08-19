أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي

11:25 م السبت 19 أغسطس 2017

الصحة: وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة ثالث حاج مصرى بالأراضي السعودية مساء اليوم السبت، لسيدة تبلغ من العمر ٦0 عاما، من محافظة القليوبية، من حجاج قرعة الداخلية.

وأكد الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية تدعى سميرة محمدي عبدالرؤوف، وذلك إثر توقف عضلة القلب، وتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وأعلنت الوزارة قبل ساعات وفاة ثاني حاج مصري بالأراضي السعودية مساء اليوم السبت، لسيدة تبلغ من العمر ٦٧ عاما، من محافظة البحيرة، من حجاج السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفية تدعى فطومة عبدالعزيز مسعود الجمل، وذلك إثر غيبوبة نتيجة ارتفاع حاد بنسبة السكر بالدم، وتم نقلها الى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: وفاة ثاني حاج مصري بالسعودية

    أخبار

  • ​البعثة الطبية للحج: حالة وفاة واحدة وعلاج 2938 حاج مصري حتى الآن

    أخبار

  • وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

    أخبار

  • شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات في كامب ديفيد بشأن تيران

    أخبار

إعلان

709108240e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها "

مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها "

مغامرة "سفراء أفريقيا" تنظمها مؤسسة شبابية مصرية 100%

مغامرة "سفراء أفريقيا" تنظمها مؤسسة شبابية مصرية 100%

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»