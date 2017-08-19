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مقتل فلسطيني حاول مهاجمة جندي اسرائيلي في الضفة الغربية

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مصراوي Masrawy

مقتل فلسطيني حاول مهاجمة جندي اسرائيلي في الضفة الغربية

11:03 م السبت 19 أغسطس 2017

مقتل فلسطيني حاول مهاجمة جندي اسرائيلي في الضفة الغربية

متظاهر فلسطيني يرشق قوات الامن الاسرائيلية بالحجار

القدس - (أ ف ب):

قتل شاب فلسطيني بعدما حاول، السبت، طعن عنصر في حرس الحدود الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية.

وقالت المتحدثة أن الفلسطيني، البالغ من العمر 17 عاما، اقترب من مجموعة عناصر في حرس الحدود وحاول مهاجمة أحدهم بسكين أخرجه من حقيبة، فعمد عنصر آخر إلى اطلاق النار عليه وقتله.

وأوضحت المتحدثة أن أحد الجنود الاسرائيليين أصيب في ساقه من دون أن تحدد ما إذا كان الفلسطيني اصابه.

من جهتها، قالت الاذاعة الاسرائيلية العامة أن الجندي أصيب ب"نيران صديقة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفلسطيني القتيل يدعى قطيبة يوسف زهران ويتحدر من منطقة طولكرم في شمال الضفة الغربية.

ومنذ اكتوبر 2015، أسفرت أعمال عنف في إسرائيل والقدس والاراضي الفلسطينية المحتلة عن مقتل أكثر من 294 فلسطينيا و47 اسرائيليا وأميركيين اثنين وأردنيين اثنين واريتري وسوداني وبريطاني بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".

ومعظم القتلى الفلسطينيين نفذوا هجمات أو يشتبه بتنفيذهم هجمات على إسرائيليين غالبيتها بالسلاح الابيض.

هذا المحتوى من

AFP

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