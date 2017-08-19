«كهربا» يسجل ويقود اتحاد جدة لاكتساح الفيحاء في الدوري السعودي

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قاد المصري محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب نادي اتحاد جدة السعودي فريقه للفوز على الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري جميل السعودي.

وافتتح جيجي أهداف الاتحاد في المباراة مع الدقيقة 30، قبل أن يحرز الثنائي جون رويز وروني فيرنانديز هدفين للفيحاء، في الدقيقتين 35 و60 على التوالي.

وعادل فيلانويفا النتيجة للاتحاد في الدقيقة 71 من المباراة، قبل أن يسجل كهربا الهدف الثالث والذي جاء في الدقيقة 83 بعد تمريرة طولية من فيلانويفا لكهربا الذي انطلق نحو المرمى ليصوب كرة قوية أعلى الحارس لتسكن الشباك معلناً عن تفوق فريقه.

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وبعد دقيقة واحدة فقط نجح التونسي أحمد العكايشي في تسجيل الهدف الرابع للاتحاد، قبل أن يحصل كهربا على ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 86 من اللقاء.

ونجح فهد المولد في تسجيل ركلة الجزاء للاتحاد بنجاح ليقضي على آمال الفيحاء في العودة للقاء.

وحصل الاتحاد على أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري السعودي للمحترفين بعد خسارته في مباراة الجولة الأولى أمام الباطن.