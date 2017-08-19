«أسد وبديلان ومتفرج».. ماذا قدّم المصريون في «سبت البريميرليج» (فيديو)

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شهد يوم السبت مواجهات قوية للاعبين المصريين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، حيث خاض أحمد حجازي رفقة وست بروميتش مواجهة قوية أمام بيرنلي، بينما رمضان صبحي، جناح ستوك سيتي، كان وجها لوجه مع محمد النني، لاعب أرسنال.

وشارك النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول مع فريقه في مواجهة كريستال بالاس في البريميرليج.

ويستعرض التحرير في السطور التالية أبرز ما قدمه المحترفين المصريين في مباريات اليوم:

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز:

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون مقابل عصر اليوم السبت ، وذلك ضمن مباريات المرحلة الثانية للدوري الانجليزي الممتاز.

وبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بالثلاثي الهجومي ساديو ماني ودانيييل ستوريدج وفيرمينيو، فيما حل النجم المصري الدولي محمد صلاح، لقاء اليوم على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول، وشارك بديلا لدانييل ستوريدج في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

ونشط صلاح هجوم ليفربول بشكل كبير بعد نزوله بسرعته الكبيرة ومهارته العالية ، لينجح ليفربول في تسجيل هدف الفوز بعد نزول صلاح بعشر دقائق.

وسجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني هدف التقدم للريدز في الدقيقة 71 من عمر المباراة من هجمة سريعة.

وكاد صلاح أن يسجل هدفًا ثانيًا لليفربول بضربة رأس رائعة في الدقيقة 79 بعدما تلقى كرة عرضية من جهة اليمين ، ليلعبها برأسه ولكن حارس مرمى كريستال بالاس تصدى لها، كما حرم الأخير صلاح من التسجيل مرة أخرى بعدما تصدى للكرة التي سددها النجم المصري قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة .

حجازي يقاوم الإصابة ويقود فريقه للفوز:

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أثنى توني بوليس المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون، على الأداء الدفاعي لفريقه والذي انتج عدم اهتزاز شباك الفريق في أول جولتين.

حيث حقق ناادي وست برومتش ألبيون فوزاً على حساب بيرنلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لوست برومتش للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، بعدما قاد فريقه للانتصار في اللقاء الماضي بتسجيله لهدف الفوز في بورنموث.

وتعرض حجازي لإصابة خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول بعد كرة مشتركة وهو ما أدى إلى وجود جرح في رأس اللاعب خرج على إثره من الملعب مرتين.

حصل اللاعب المصرى أحمد حجازى، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، على أعلى تقييم بين اللاعبين خلال مواجهة بيرنلى، وأصبح أحمد حجازى أفضل لاعب فى المباراة، بفضل التقييم الأفضل الذى حصل عليه بحسب موقع "هو سكورد" الشهير، بـ7.5 درجة، متفوقا على جميع لاعبى الفريقين.

مشاركة رمضان وغياب النني:



وشارك النجم المصرى رمضان صبحى مع ستوك سيتى فى الدقيقة 70 من زمن المباراة كبديل للوافد الجديد خيسى رودريجيز.

فاز فريق ستوك سيتي الإنجليزى على نظيره أرسنال بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب بريطانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خيسي رودريجيز لاعب ستوك سيتى فى الدقيقة 47 من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري رمضان صبحي المحترف بصفوف ستوك سيتى في الدقيقة 70، فى حين جلس محمد النني الدولى المصرى المحترف بصفوف أرسنال على مقاعد البدلاء.