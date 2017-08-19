ضبط مروج شائعة تقاضي رئيس نيابة دسوق رشوة مالية



كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، القبض على أحد الأشخاص لترويجه شائعات ضد المستشار محمد قنطوش، رئيس نيابة دسوق الكلية، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتمثل في إلقاء القبض عليه، وإبعاده عن منصبه، نظير تقاضية رشوة مالية كبرى، وحبسه على ذمة القضية.

كان رئيس نيابة دسوق الكلية، تقدم بمذكرة للمستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، ضد شخصين اتهمهما بترويجهما الشائعات ضده، عبر صفحات "فيسبوك"، وعلى عكس الحقيقة تمامًا، مستغلين قضائه إجازته الصيفية رفقة أسرته.

وقال المستشار محمد قنطوش رئيس نيابة دسوق الكلية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه علم بهذه الشائعات من اتصالات هاتفية تلقاها من أقربائه وأصدقائه، مشيرًا إلى أن الأمر سبب له ولأسرته الكثير من الضرر، وأنه جاري ملاحقة عدد كبير ممن تداولوا تلك المعلومات المغلوطة على غير سند من الحقيقة.