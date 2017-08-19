أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عمال مصنع أسمنت أسوان يطالبون بموافقة أمنية لوقفة احتجاجية الأربعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عمال مصنع أسمنت أسوان يطالبون بموافقة أمنية لوقفة احتجاجية الأربعاء

10:59 م السبت 19 أغسطس 2017

  • عرض 8 صورة

    a8ad32d400.jpg

  • عرض 8 صورة

    92bebe6bad.jpg

  • عرض 8 صورة

    766b06494a.jpg

  • عرض 8 صورة

    d20a9dbf4a.jpg

  • عرض 8 صورة

    ba4b4a9c84.jpg

  • عرض 8 صورة

    0b3539603d.jpg

  • عرض 8 صورة

    74e18960b9.jpg

  • عرض 8 صورة

    0a746c93ee.jpg

إعادة الألبوم

محافظ كفر الشيخ يعلن عن خطة للاستفادة من قش الأرز (صور)

الألبوم التالى

محافظ كفر الشيخ يعلن عن خطة للاستفادة من قش الأرز (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تقدم عدد من عمال مصنع أسمنت أسوان، اليوم السبت، بطلب مكتوب إلى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني, للموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة في تمام الساعة 12:30 ظهر يوم الأربعاء المقبل، ولمدة ساعة.

وقال محمود نور، عامل بالمصنع، إن وقفتهم تأتي للتعبير عن رفضهم سياسة لي الذراع التي تعاملهم بها إدارة المصنع، التي رفضت عودتهم إلى العمل إلا بعد التنازل عن البلاغات التي قدموها ضد الإدارة، وكذا التنازل عن حقوقهم المالية المتأخرة، مضيفًا: "وهو الأمر المرفوض من جميع العمال".

يذكر أن عمال مصنع أسمنت أسوان امتنعوا عن العمل عقب الحادث الذى تعرض له خمسة من زملائهم نهاية شهر يوليو الماضي, أثناء تأديتهم عملهم بالمصنع، ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 2 آخرين سقطت عليهم مادة خام حارقة.

وفي أجدد تفاصيل للقضية، قال وائل رفعت محامي العمال إن إدارة المصنع سلمت أسر العمال المتوفين في الحادث شيكات تعويضاتهم، بواقع 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، فيما أكد سمير نجل العامل المتوفي علي إبراهيم تلقيهم اليوم مبلغ الـ 400 ألف جنيه قيمة التعويض، وقال محامي العمال إن هذا المبلغ وإن كان لا يعوض أسر المتوفين, لكنه يساعدهم في مواجهة أعباء الحياة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أسرة أحد ضحايا مصنع أسمنت أسوان: صرفنا التعويض 400 ألف جنيه

    أخبار

  • بالصور- توقف حركة القطارات 6 ساعات في بنها.. وركاب يهددون بالتظاهر

    أخبار

  • بسبب تدني الأجور.. وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين بمستشفى الفيوم

    أخبار

  • وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين بشركة "مختار إبراهيم" بسوهاج

    أخبار

إعلان

d9c72a14c6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم