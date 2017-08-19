عمال مصنع أسمنت أسوان يطالبون بموافقة أمنية لوقفة احتجاجية الأربعاء

أسوان - إيهاب عمران:

تقدم عدد من عمال مصنع أسمنت أسوان، اليوم السبت، بطلب مكتوب إلى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني, للموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة في تمام الساعة 12:30 ظهر يوم الأربعاء المقبل، ولمدة ساعة.

وقال محمود نور، عامل بالمصنع، إن وقفتهم تأتي للتعبير عن رفضهم سياسة لي الذراع التي تعاملهم بها إدارة المصنع، التي رفضت عودتهم إلى العمل إلا بعد التنازل عن البلاغات التي قدموها ضد الإدارة، وكذا التنازل عن حقوقهم المالية المتأخرة، مضيفًا: "وهو الأمر المرفوض من جميع العمال".

يذكر أن عمال مصنع أسمنت أسوان امتنعوا عن العمل عقب الحادث الذى تعرض له خمسة من زملائهم نهاية شهر يوليو الماضي, أثناء تأديتهم عملهم بالمصنع، ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 2 آخرين سقطت عليهم مادة خام حارقة.

وفي أجدد تفاصيل للقضية، قال وائل رفعت محامي العمال إن إدارة المصنع سلمت أسر العمال المتوفين في الحادث شيكات تعويضاتهم، بواقع 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، فيما أكد سمير نجل العامل المتوفي علي إبراهيم تلقيهم اليوم مبلغ الـ 400 ألف جنيه قيمة التعويض، وقال محامي العمال إن هذا المبلغ وإن كان لا يعوض أسر المتوفين, لكنه يساعدهم في مواجهة أعباء الحياة.​