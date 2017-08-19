أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطار بعد اشتباه في وجود مسلحين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطار بعد اشتباه في وجود مسلحين

10:41 م السبت 19 أغسطس 2017

الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطار بعد اشتباه في وجود مسلحين

اخلاء محطة قطار بفرنسا

كتب – محمد الصباغ:
طالبت الشرطة الفرنسية المواطنين من الابتعاد عن محطة قطارات مدينة نيم جنوبي فرنسا حتى التأكد من بلاغ بوجود مسلحين داخلها.

ونشرت الصفحة الرسمية الحكومية للمدينة على موقع تويتر أن الأجهزة الأمنية تطالب المواطنين بتجنب المحطة حتى التيقن من الأمر، مشيرة إلى عدم وجود تبادل لإطلاق النار.

وكان موقع "Midi Libre" الفرنسي أكد أن أجهزة الشرطة بمحطة قطار بمدينة نيم جنوبي فرنسا، طالبت الركاب بالمغادرة وأغلقتها بعد أنباء عن تواجد مسلح أو اثنين.

وذكر الموقع اليوم السبت أن المحطة أغلقت بواسطة رجال إنفاذ القانون. فيما حذر شاهد عيان الشرطة بعدما شاهد شخص أواثنين يحملان أسلحة. وقامت الشرطة بإغلاق المحطة وتعمل على التحقق من الأمر.

كما نقل حساب قناة سكاي نيوز عربية عن وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة الفرنسية بدأت عملية في محطة قطارات نيم، بعد أنباء عن وجود مسلحين داخل المحطة.
فيما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية أن الشرطة تجري عملية داخل محطة القطار بعد إخلائها من الركاب.

ry

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة تزيل مخيمات مهاجرين في باريس للمرة الثانية منذ يوليو

    أخبار

  • المشبوه في الهجوم على عسكريين في فرنسا لا يزال في المستشفى

    أخبار

  • الأمن الفرنسي يلقي القبض على مشتبه به في "عملية الدهس"

    أخبار

  • إخلاء برج إيفل ليلة أمس بعد محاولة مسلح القيام بهجوم

    أخبار

إعلان

52dbc6197a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم