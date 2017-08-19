الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطار بعد اشتباه في وجود مسلحين

كتب – محمد الصباغ:

طالبت الشرطة الفرنسية المواطنين من الابتعاد عن محطة قطارات مدينة نيم جنوبي فرنسا حتى التأكد من بلاغ بوجود مسلحين داخلها.

ونشرت الصفحة الرسمية الحكومية للمدينة على موقع تويتر أن الأجهزة الأمنية تطالب المواطنين بتجنب المحطة حتى التيقن من الأمر، مشيرة إلى عدم وجود تبادل لإطلاق النار.

وكان موقع "Midi Libre" الفرنسي أكد أن أجهزة الشرطة بمحطة قطار بمدينة نيم جنوبي فرنسا، طالبت الركاب بالمغادرة وأغلقتها بعد أنباء عن تواجد مسلح أو اثنين.

وذكر الموقع اليوم السبت أن المحطة أغلقت بواسطة رجال إنفاذ القانون. فيما حذر شاهد عيان الشرطة بعدما شاهد شخص أواثنين يحملان أسلحة. وقامت الشرطة بإغلاق المحطة وتعمل على التحقق من الأمر.

كما نقل حساب قناة سكاي نيوز عربية عن وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة الفرنسية بدأت عملية في محطة قطارات نيم، بعد أنباء عن وجود مسلحين داخل المحطة.

فيما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية أن الشرطة تجري عملية داخل محطة القطار بعد إخلائها من الركاب.