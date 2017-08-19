طاهر: أتمنى حضور 40 ألف عضو لعمومية الأهلي

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إنه يتمنى حضور 30 أو 40 ألف عضو لاجتماع الجمعية العمومية المقبلة بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر، يومي 25 و26 أغسطس الجاري، وإثبات أن كلمة أعضاء الجمعية العمومية للأهلي هي العليا.

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وأكد رئيس النادي الأهلي أنه يثق تمام الثقة بعدم قدرة أى جهة على إبطال الجمعية العمومية للأهلي، أو عدم الاعتراف بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي؛ وذلك وفقا لسندات قانونية حرص المجلس الحالي على مراجعتها قبل الدعوة للجمعية العمومية.

وشدد رئيس النادي على أنه في حالة عدم قبول الجمعية العمومية للأهلي حال اكتمال نصابها القانوني، فإنه سيسلك الطرق القانونية عن طريق اللجنة الأوليمبية الدولية؛ للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وجمعيته العمومية.