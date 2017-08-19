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محمود طاهر: «عمومية الأهلي» بإشراف قضائي كامل

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محمود طاهر: «عمومية الأهلي» بإشراف قضائي كامل محمود طاهر: «عمومية الأهلي» بإشراف قضائي كامل

التحرير

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن فعاليات الجمعية العمومية المقبلة للنادي والمحدد لها يومي 25 و26 أغسطس الجاري بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر، ستتم تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح رئيس النادي أنه فضل إقامة الجمعية العمومية على يومين؛ كي يتم تقسيم الأعضاء على الفرعين وبكشوف محددة؛ حتى لا يسمح لأحد بالتصويت في الفرعين في نفس اليوم؛ متعمدا الإضرار بعملية التصويت والتشكيك فيها، مؤكدًا أن إقامة الجمعية العمومية بمقري النادي؛ جاءت تيسيرا على الأعضاء.

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وشدد رئيس النادي على أنه تم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية منذ ما يزيد على 15 يومًا، وتم الإعلان عنها في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام والموقع الرسمي للنادي الأهلي والمجلة التي تصدر عن النادي.

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التحرير

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