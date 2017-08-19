أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

طاهر: عدم اكتمال «عمومية» الأهلي يضع النادي تحت طائلة الأوليمبية

Google+ Print
طاهر: عدم اكتمال «عمومية» الأهلي يضع النادي تحت طائلة الأوليمبية طاهر: عدم اكتمال «عمومية» الأهلي يضع النادي تحت طائلة الأوليمبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شدد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على أن البعض يحاول فرض اللائحة الاسترشادية على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، عن طريق قانون الرياضة الجديد الذي يضع شروطًا تعجيزية لاكتمال النصاب القانوني، واعتماد اللائحة التي أعدها المجلس الحالي، خصوصا ضرورة حضور 12 ألفًا و500 عضو لاكتمال النصاب القانوني.

وكشف رئيس النادي الأهلي عن خطورة عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي ستضع الأهلي تحت طائلة اللائحة الاسترشادية والتي تمنح اللجنة الأوليمبية المصرية الحق الكامل في تغيير أي بند من بنود اللائحة دون الرجوع إلى أحد، وبالتبعية يبقى أي مجلس إدارة للنادي تحت سلطة وتبعية اللجنة الأوليمبية في كل قراراته.

شاهد أيضا

وأكد رئيس النادي أن عدم اكتمال النصاب القانوني، ووضع اللائحة الاسترشادية للعمل بها هو أمر يضع الأهلي في دوامة كبيرة لن يخرج منها النادي سالما؛ لذا فإنه يقوم بدوره بنشر التوعية بين الأعضاء من خطورة اللائحة الاسترشادية وحجم أضرارها على النادي مستقبليًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»