طاهر: عدم اكتمال «عمومية» الأهلي يضع النادي تحت طائلة الأوليمبية

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شدد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على أن البعض يحاول فرض اللائحة الاسترشادية على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، عن طريق قانون الرياضة الجديد الذي يضع شروطًا تعجيزية لاكتمال النصاب القانوني، واعتماد اللائحة التي أعدها المجلس الحالي، خصوصا ضرورة حضور 12 ألفًا و500 عضو لاكتمال النصاب القانوني.

وكشف رئيس النادي الأهلي عن خطورة عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي ستضع الأهلي تحت طائلة اللائحة الاسترشادية والتي تمنح اللجنة الأوليمبية المصرية الحق الكامل في تغيير أي بند من بنود اللائحة دون الرجوع إلى أحد، وبالتبعية يبقى أي مجلس إدارة للنادي تحت سلطة وتبعية اللجنة الأوليمبية في كل قراراته.

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وأكد رئيس النادي أن عدم اكتمال النصاب القانوني، ووضع اللائحة الاسترشادية للعمل بها هو أمر يضع الأهلي في دوامة كبيرة لن يخرج منها النادي سالما؛ لذا فإنه يقوم بدوره بنشر التوعية بين الأعضاء من خطورة اللائحة الاسترشادية وحجم أضرارها على النادي مستقبليًا.