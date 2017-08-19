محمود طاهر: لن نتهاون في الدفاع عن حقوق الأهلي

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، في بداية حديثه خلال الندوة الثالثة التي يعقدها بحضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي في مقر النادي بمدينة نصر، أن الأهلي ليس في نزاع مع أحد، وأن كل ما يشغله ـ هو ومجلسه ـ الحفاظ على حقوق النادي.

وأوضح طاهر أنه هو ومجلسه، يقومون بدورهم في الحفاظ على حق الجمعية العمومية للنادي في وضع لائحة النظام الأساسي للنادي واختيار بنودها، مشددًا على أنه إن لم يقم بمثل هذا الدور، ومعه بقية المجلس، فلن يرحمهم تاريخ النادي الذي يسجل ويدوّن كل عمل يقوم به صاحبه.

وشدد رئيس النادي الأهلي، على أن إدارة النادي ليست ضد الدولة، وهو مفهوم خاطئ ـ يحاول البعض تفعيله، والدليل على عكس ذلك، هو قبول الأهلي قانون الرياضة الذي لم يأتِ كاملًا، بل بالعكس به بعض النقاط التي كانت تحتاج لمراجعة واضحة.

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وأضاف رئيس النادي الأهلي، أنه لم ينظر لأي من مواقف الأندية الأخرى تجاه تنظيم الجمعية العمومية، أو قبول ورفض اللائحة الاسترشادية؛ لأن الأهلي ناد قوي بمبادئه التي يجب أن يضعها أعضاؤه، ويختارونها بأنفسهم، كما هو معروف على مدار تاريخ النادي.

وشدد طاهر على أنه ـ هو ومجلسه ـ لن يتهاونوا في أي من حقوق النادي، مع العلم أنه لا يوجد أي أزمة ضد اللجنة الأوليمبية، أو وزارة الرياضة، وكل ما يحدث أنه خلاف في وجهات النظر، ولكنه يدافع عن وجهة نظره في الحفاظ على حقوق ناديه.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يسير إلى جانب الدولة المصرية في كل قراراته؛ من أجل تقدم ورقي الرياضة في مصر؛ باعتبار أن الأهلي جزءٌ أصيلٌ من الدولة، وأحد أهم الكيانات الوطنية على مدار تاريخ مصر.