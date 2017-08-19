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حضور مكثف لندوة محمود طاهر في أهلي مدينة نصر

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حضور مكثف لندوة محمود طاهر في أهلي مدينة نصر حضور مكثف لندوة محمود طاهر في أهلي مدينة نصر

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

شهد النادي الأهلي بمدينة نصر حضورًا مكثفـًا من أعضاء النادي، مساء اليوم السبت؛ للمشاركة في الندوة التي يعقدها المهندس محمود طاهر، رئيس النادي مع الأعضاء؛ لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي، التي تم إعدادها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي، والمقرر له يومي 25و 26 أغسطس الجاري بمقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر.

وشهدت الندوة حضور المهندس محمود طاهر رئيس النادي، وكامل زاهر، أمين الصندوق، ومحمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة، واللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي.

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