ياسر رزق يقترح تخصيص يومًا لـ"المواطن المثالي"

كتبت _ هاجر حسني:

اقترح ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن يكون هناك يوم تحت مسمى المواطن المثالي، يأتي ضمن إطار إعادة بناء الشخصية المصرية، تأكيدا على قيم الشهامة التضحية.

وأشار "رزق" خلال كلمته باللقاء الرابع للهيئة الوطنية للصحافة، مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية تحت عنوان "كيفية إعادة النمط السلوكي للشخصية المصرية في ظل الراهنة التي تواجهها مصر ومحاولة النيل منها" بمؤسسة دار التحرير، إلى أن تتبنى الهيئة الوطنية للصحافة، تكريم هؤلاء من خلال جوائز مالية بالتعاون مع الوزارات والتبرعات، ويحدد له يوم في نهاية كل عام يكرم فيه عشر شخصيات مثالية، يشارك فيه الجمهور بالتصويت للاختيار.