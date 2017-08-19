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ياسر رزق يقترح تخصيص يومًا لـ"المواطن المثالي"

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مصراوي Masrawy

ياسر رزق يقترح تخصيص يومًا لـ"المواطن المثالي"

10:24 م السبت 19 أغسطس 2017

كتبت _ هاجر حسني:

اقترح ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن يكون هناك يوم تحت مسمى المواطن المثالي، يأتي ضمن إطار إعادة بناء الشخصية المصرية، تأكيدا على قيم الشهامة التضحية.

وأشار "رزق" خلال كلمته باللقاء الرابع للهيئة الوطنية للصحافة، مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية تحت عنوان "كيفية إعادة النمط السلوكي للشخصية المصرية في ظل الراهنة التي تواجهها ومحاولة النيل منها" بمؤسسة دار التحرير، إلى أن تتبنى الهيئة الوطنية للصحافة، تكريم هؤلاء من خلال جوائز مالية بالتعاون مع الوزارات والتبرعات، ويحدد له يوم في نهاية كل عام يكرم فيه عشر شخصيات مثالية، يشارك فيه الجمهور بالتصويت للاختيار.

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