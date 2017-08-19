ضبط الهارب الثاني من سجن مركز الوقف بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت قوة أحد الكمائن الأمنية المتحركة ناحية مركز دشنا بمحافظة قنا، مساء اليوم السبت، من ضبط "إسماعيل. م. إ"، أحد المتهمين الهاربين الخميس الماضي من حجز مركز شرطة الوقف.

كان المذكور محتجزًا على ذمة قضية خطف وسرقة بالإكراه، وبإلقاء القبض عليه يصبح عدد المضبوطين في واقعة الهروب اثنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم من ضبط أحد الهاربين ويُدعى "عبد الله. م".

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا على المذكور، فيما حُرر محضر بضبطه، وجارية إحالته إلى النيابة العامة للاستجواب.​