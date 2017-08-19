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الملك الإسباني وزوجته يضعان إكليلا من الزهور في لاس رامبلاس

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مصراوي Masrawy

الملك الإسباني وزوجته يضعان إكليلا من الزهور في لاس رامبلاس

10:14 م السبت 19 أغسطس 2017

الملك الإسباني وزوجته يضعان إكليلا من الزهور في لاس رامبلاس

الملك الإسباني وزوجته يضعان إكليلا من الزهور في لا

برشلونة - (د ب أ)
وضع الملك الإسباني فيليب السادس وقرينته ليتيزيا مساء اليوم السبت إكليلا من الزهور في شارع لاس رامبلاس، وهو مكان حادث الدهس الذي شهدته مدينة برشلونة أول أمس.

وتوجه الملك وزوجته بصحبة رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو ورئيس مقاطعة كتالونيا ذات الحكم الذاتي إلى المكان الذي وضعت فيه فسيفساء للفنان خوان ميرو (1893 – 1983) بمتنزه لاس رامبلاس.

كان مرتكب حادث الدهس الإرهابي توقف في هذا المكان يوم الخميس الماضي بسيارته.

وضعت العديد من باقات الورود وأوقدت الكثير من الشموع في هذا المكان منذ وقوع الحادث.

وعند وصوله إلى المكان استقبل العاهل الإسباني بهتافات "يعيش الملك"، "تعيش إسبانيا"، "تعيش كتالونيا"، كما تغنى الحاضرون باللغة الكتالونية أغنية "لا أشعر بالخوف".

كان الحادث الإرهابي أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح أكثر من 120 آخرين، كما أدى حادث إرهابي آخر وقع بعد عدة ساعات من الأول بمنتجع كامبريلس الساحلي على بعد 100 كيلومتر من برشلونة إلى مقتل سيدة أخرى.

كان الملك وقرينته زارا اليوم السبت جرحى الحادث بالمستشفيات الإسبانية.

ويقام غدا الأحد قداس على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي في كنيسة لا ساجرادا فاميليا ببرشلونة، يشارك فيه رئيس الوزراء الإسباني مارايانو راخوي بحسب ما أعلنه هو نفسه في تغريدة له على موقع تويتر.

دعت كل من المحلية في إقليم كتالونيا وإدارة مدينة برشلونة إلى مظاهرة يوم السبت المقبل للتنديد بالأعمال الإرهابية والقائمين بها.
وتحمل هذه المظاهرة ايضا شعار "لا أشعر بالخوف".

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