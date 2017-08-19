محافظ كفر الشيخ يعلن عن خطة للاستفادة من قش الأرز (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، عن خطة جديدة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز بالمحافظة، قال عنها إنها تحقق استفادة مزدوجة لها شق بيئي، وآخر مادي يستفيد منه الفلاح بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت، لبحث عدد من ملفات المحافظة، في حضور المهندس راضي أمين السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أنه تقرر إقامة مجمع في كل جمعية زراعية على مستوى المحافظة لتجميع قش الأرز من الفلاحين مقابل 50 جنيهًا لطن القش، على أن يجرى استغلال هذا القش بتحويله إلى سماد عضوي أو كبسه واستغلاله كأعلاف للماشية يعاد صرفها للفلاح بالمجان، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة السحابة السوداء.

وأضاف المحافظ أن خطوات المحافظة المقبلة في إطار حل مشكلة قش الأرز تأتي بالتنسيق مع جامعة كفر الشيخ ووزارتي البيئة والزراعة، موجهًا مسؤولي الزراعة إلى وضع لافتات إرشادية بالجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، تبين أماكن التجميع، وطرق الاستغلال لصالح الفلاح، لتجنب مخاطر تلوث البيئة.