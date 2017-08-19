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كرم جبر يعتذر لـ«عمرو وكندة»: الفنانون خط أحمر (فيديو)

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كرم جبر يعتذر لـ«عمرو وكندة»: الفنانون خط أحمر (فيديو) كرم جبر يعتذر لـ«عمرو وكندة»: الفنانون خط أحمر (فيديو)

التحرير

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قدّم الكاتب كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اعتذارًا للفنان عمرو يوسف، لما نُشر عنه كذبًا من أحد المواقع، في الترويج لشائعة ضبطه وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

أشار جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، اليوم السبت، إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رؤساء الصحف لوضع مواثيق شرف خاصة بتناول العديد من القضايا الأخلاقية.

أوضح أن «السبق الصحفي الكاذب انتحار لكاتبه، وهذا ما حدث لمحرر هذا الخبر، فلا يوجد مبرر لنشره دون التأكد من المصادر، فهذه المواقع أصبحت منصات لاغتيال المشاهير ولهذا يجب وضع قوانين صارمة للنشر فيها».

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تابع: «الفنانون في صدارة القوى الناعمة لمصر، ولا يمكن إهانتهم بأي شكل من الأشكال، ونحن كصحافة نرفض أي مساس بالفنان، الفنانون خط أحمر ولا يجب الاقتراب منهم».

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التحرير

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