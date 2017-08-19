كوبرى كفر الجزار مُهدد بالانهيار.. وتصريحات متضاربة للمسئولين (صور)

التحرير

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كارثة حقيقة يشهدها كوبري كفر الجزار بمدينة بنها، على الطرق الزراعي السريع "القديم"، الذي يربط محافظتي القليوبية والمنوفية، بسبب تآكل أجزاء كبيرة من الكمرات الخرسانية التي تحمل الكوبري وظهور الأسياخ الحديدية، وذلك بفعل الإهمال وتعرضها للصدأ والتلف، الأمر الذي ينذر بسقوطه في أي وقت نظرًا لمرور سيارات النقل الثقيل أعلاه.

وأكد "أبو المكارم أبو الهدى"، في حديثه لـ"التحرير"، أن كوبري كفر الجزار يربط الطريق الزراعي القديم بالجديد مهدد بالانهيار في أي لحظة، وذلك بسبب ظهور تشققات في الكمرات الخرسانية وتآكلها بفعل الصدأ، مضيفًا أن أهالي المنطقة تقدموا بشكاوى عديدة للهيئة العامة للكباري لإصلاح الكوبرى وترميمه ولكن دون جدوى.

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وأوضح علي عمر، من قرية كفر الجزار، أن حالة الكوبري يرثى لها وتزداد سوءً يومًا بعد يوم، بسبب إهمال المسؤولين لأعمال الصيانة والترميم، بالإضافة إلى إهمال حقن الأجزاء الخرسانية التى إنهارت من أسفله، وإعادة لحام الأسياخ الحديدية التي ملائها الصدأ والباروم، الأمر الذي يُنذر بكارثة مُحققة، قائلًا: المسؤولين بيحركوا بعد وقوع الكارثة.

من جانبه، قال المهندس شريف سليمان، مدير عام الطرق بالقليوبية، إن جميع الكباري بالمحافظة بما فيهم كوبري كفر الجزار العلوي على الطريق الزراعي القديم يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالقاهرة، وهي المسؤول الأول عن صيانته وترميمه.

في الوقت ذاته أكد المهندس طارق الجزار، مدير عام الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن الكوبرى يتبع مديرية الطرق بالمحافظة وهى المنوط بترميمه وإصلاحه، وسيتم تشكيل لجنة لفحصه واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يعتبر تضاربًا في التصريحات بين المسؤولين وعدم علمهم من المسؤول الحقيقي عن إصلاح الكوبري.