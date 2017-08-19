الصحة: وفاة ثاني حاج مصري بالسعودية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة ثاني حاج مصري بالأراضي السعودية مساء اليوم السبت، لسيدة تبلغ من العمر ٦٧ عاما، من محافظة البحيرة، من حجاج السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفية تدعى فطومة عبدالعزيز مسعود الجمل، وذلك إثر غيبوبة نتيجة ارتفاع حاد بنسبة السكر بالدم، وتم نقلها الى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وأشار في بيان اليوم، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.