الحلقة (14) من "بدون ذكر أسماء": نوارة توافق على السفر مع معتمد

كتب : شاهيستا شريف منذ 52 دقيقة

يكتشف الوزير، في أحداث الحلقة "الرابعة عشر" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، وجود صورته في الجريدة ويسأل عن مصورها، ثم يأمر بـ "قرص أذن" رئيس تحرير الجريدة المنشور بها الصورة. فتذهب المباحث لطلب عاطف من بيته ويطلب ضابط المباحث منه نيجاتيف الفيلم وألا ينشر مثل هذه الصور، فيسلمه عاطف النيجاتيف ويتعهد له بعدم التكرار.

تطلب تغريد من أخيها عاطف الاعتذار لمعتمد والموافقة على رجوع أخته نوارة لمعتمد، وأن هذا هو قرار نوارة وأن أمها توافقها. وتذهب نوارة مع معتمد لأخذ صورة جواز السفر، فيعترض معتمد على مظهرها ويقول إن هذه صورة للسفر إلى السعودية ويحب ارتدائها للحجاب في الصورة.

تتذمر الفنانة نعناعة من قلة الشغل وتحاول لعب الرياضة حتى تشد جسمها. وترجع مبسوطة لبيت الطالبات معها 4 أنواع من الفاكهة، فيرفض البنات هديتها ويقولون لها أنهم لن يقبلوا أن تكون لهم أخت تعمل "صبية عالمة".

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" بطولة روبي، وحورية فرغلي وأحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد والإخراج لتامر محسن.