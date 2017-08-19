وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات «آخر حاجة أفكر فيها» (فيديو)

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، إنه لا نية مطلقًا لما تردد عن خصخصة السكة الحديد، كما أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات، مستكملًا: «دي آخر حاجة الواحد ممكن يفكر فيها حاليًا».

أضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن هناك فارق كبير بين الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في بعض الأعمال التطويرية، لافتًا إلى أنه هناك 3 مشروعات لتطوير السكة الحديد بتكلفة 11 مليار جنيه.

تابع: «سائقو القطارات والعاملون في السكة الحديد ولاد بلد، وخايفين على بلدهم وأهلهم، وهم يتعرضون لهجوم غريب، رغم إن عندهم حق في أمور كثيرة، تتعلق بالصيانة وحالات القطارات، ونحاول أن نوفر قطع الغيار اللازمة».

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أكد أن الإطاحة برئيس السكة الحديد، عقب حادث قطاري الإسكندرية، لم تكن على طريقة «كبش الفداء»، مشيرًا إلى أنه من طلب الرحيل عن الهيئة.