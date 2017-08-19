الحسيني عن القبض على «عمرو وكندة»: نحن في عصر الانحطاط

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، مساء السبت، إن شائعة القبض على الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، بتهمة حيازة مخدرات، تُشير إلى مدى بعيد من الانحطاط والاضمحلال الفكري وصلنا إليه مؤخرًا.

أضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، «شائعة تافهة حقيرة تنتشر انتشار النار في الهشيم، كلام فارغ إلى أبعد الحدود أكد أننا في مأساة حقيقية».

تابع: «موقع كبير وشهير ينشر الشائعة دون تحقق، وهي دي المصيبة، أنا أظن أن عندنا أزمة فكرية في مصر أشبه بعصور الاضمحلال في وقت مصر الفرعونية».

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واصل: «سمعة الناس وشرفهم مش لعبة، التحقق هو صفة رئيسية للعمل الصحفي الذي يُفترض أن يكون موجودًا في أول بلد أنشئت صحف في المنطقة، لكن للأسف هذه المعايير غائبة، ونتمنى ضبطها من قِبل الجهات المسئولة الآن».