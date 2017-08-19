مواطنو القليوبية عن «خروف العيد»: هنجيب فلوس نشتريه منين (صور)

التحرير

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شهدت شوادر بيع الخراف بمحافظة القليوبية وأسواق الماشية عزوفًا ملحوظًا من المواطنين عن شراء الأضحية حتي الآن لارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها، حيث بلغ سعر الكيلو ما بين "60 إلى 68" جنيهًا للكيلو، وزن غير مذبوح.

وأكد عدد من المواطنين لـ"التحرير"، مقاطعتهم لهذه العادة الدينية هذا العام بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأغنام، وسيضطر المواطن الغلبان قضاء العيد بدون أضحية لافتين أن الشوادر للأغنياء فقط .



قال "أحمد فراج" - أحد أهالي مدينة بنها، إن الارتفاع الجنونى للأسعار وصَل سعر أقل خروف لـ3 آلاف جنيه، مضيفًا: "هنقضيها شراء لحمة وخلاص .. هنجيب منين فلوس نشتري"، فيما تسائل، "أحمد سري" من أهالي شبرا الخيمة، "احنا هنشتري لحمة ولا هدوم جديدة علشان العيد ولا مستلزمات مدارس ودروس وكله جاي ورا بعضه والناس محتاجة فلوس كتير عشان تمشي أمور حياتها".

"الناس قربت تطلع من هدومها".. هكذا وصفت "أم عبده عبدالعزيز" - ربة منزل من قرية كفر العرب، حال العديد من الأسر، مؤكدة أن الأسعار نار والناس في حيرة وكمان هيتحرموا من شراء أضحية تفرح ولادهم مضيفة: "خروف العيد السنة دي شكله للفرجة بس".

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أشار "أيمن موسى"، إلى أن جشع التجار وغياب الرقابة وراء هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخراف، مؤكدًا مقاطعته لشراء خروف العيد هذا العام، قائلًا: "مش هانموت يعني لو ماجبناش"، فيما أعرب أحمد السيد تاجر أغنام، عن غضبه، موضحًا، أن الأسواق تشهد ركودًا لا مثيل لها بسبب الحالة الاقتصادية وتعثر غالبية الأسرة وخاصة مع دخول المدارس والعيد ما أدى إلى ضعف الإقبال على شراء الخراف مقارنه بالعام الماضي.

وأعاد "محمد فاروق"، صاحب أحد شوادر بيع الخراف، ارتفاع سعر الأضحية هذا العام؛ بسبب ارتفاع تكاليف تربية المواشي والأغنام لدى المزارعين وخاصة في ظل ارتفاع سعر الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الأيدي العاملة في هذا المجال والتي أصبحت لا تتوافر كثيرًا.

من جانبه، أكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن هناك حملات مشتركة بين المديرية والطب البيطري والصحة قبل العيد وخاصة على شوادر وأماكن بيع الخراف والعجول للحد من إصابة المواطنين بالأمراض.

وأشار وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المديرية استعدت لعيد الأضحي المبارك بتوفير السلع بالأسواق واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 80 جنيهًا للكيلو .