لاتهامه بتقاضي رشوة.. حبس مسؤول بمديرية المساحة في كفر الشيخ 15 يومًا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار السيد البحيري رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، اليوم السبت، بحبس مدير عام مكتب المساحة بمدينة سيدي سالم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتقاضي رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه، نظير تسهيلات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ ألقت القبض على المذكور متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة مالية

قدرها 20 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات رفع مساحي لقطعة أرض زراعية لتسجيلها بالشهر العقاري لصالح إحدى المواطنات بنطاق مركز ومدينة سيدي سالم.

حٌرر عن ذلك المحضر رقم 8728 لسنة 2017 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة الكلية بكفر الشيخ أصدرت قرارها السابق.