ثورة عطش وادي النطرون.. الأهالي: الجركن بـ5 جنيهات والتنك بـ150 (صور)

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"الجركن بـ5 جنيهات والتنك بـ150جنيه".. بهذه الكلمات بدء أهالي 5 أحياء بوداي النطرون بمحافظة البحيرة، سرد مأساتهم التي يعيش فيها أكثر من 10 آلاف نسمة وهم سكان "حي السلام ومبارك وكفر داود والحمراء والبيضا"، بسبب انقطاع مياه الشرب منذ شهرين تقريبًا بسبب كسر في ماسورة الضغط المغزي لوادي النطرون.

قال عادل الدومي، أحد الأهالي، إنهم يعانون منذ أكثر من شهرين من انقطاع مياه الشرب تمامًا عن الـ5 قرى، مشيرًا إلى أنه قام بشراء جركن مياه الشرب من مزارع مياه جوفية بـ5 جنيهات، وملئ تنك الجرار بـ150 جنيهًا للتوزيع على الأهالي.

وأضاف الدومي، أنهم تواصلوا مع المسؤولين بمجلس مدينة وادي النطرون لتشغيل الخزان الاستراتيجي المعطل منذ عامين لخدمة الأهالي ولكنهم رفضوا بداعي انه يحتاج صيانة للعمل مرة أخرى.

وأشار محمود عوض، إلى أن مجلس مدينة وادي النطرون رفضوا تشغيل الآبار الموجودة التابعة لهم والتي ستقوم بتغطية المناطق المعدومة من المياه، لافتًا أن البحث عن المياه أصبح الشغل الشاغل للأهالي صباح كل يوم، قائلًا: بدلًا من البحث عن لقمة العيش يوميًا يخرج المواطن للبحث عن نقطة مياه له ولأسرته.

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والتقط يوسف مهدي، طرف الحديث، وقال إن هُناك ثورة عطش ستبدأ من وادى النطرون وخاصة أن معظم الأهالي غير قادرين على شراء مياه الشرب من آبار المزارع والتى تعتمد على المياه الجوفية المُستخرجة من الآبار، وإذا استمر الحال كما هو عليه مهددين بالتصعيد والاعتصام داخل ديوان عام محافظة البحيرة.

وأوضح محمد على، أن تنك الجرار المصدي بـ150 جنيهًا، ولا يكفي ليوم واحد للقرية فيضطرون ملئ المياه من بحيرة نبع الحمرة التي يتعدى درجة ملوحتها 9 أضعاف مياه البحر، لافتا أنه يتم غليها على النار وتحويلها لمياه عذبة واستخدامها في أغراض الطهي، مشيرًا إلى أنهم يسيرون بعربات الكارو مسافات كبيرة لملئ الجراكن والبراميل من الرست هاوس أو بالقرب من الأديرة.

من جانبه، أفاد مصدر مسئول بمجلس مدينة وادي النطرون، أن انقطاع المياه بسبب كسر خط مياه الشرب المُغذي للمدينة من محطة رفع صلاح العبد بالنوبارية على مسافة 40 كيلو متر، وجارٍ إصلاحه في أقرب وقت لخدمة الأهالي وستتم ضخ المياه بشكل منتظم.