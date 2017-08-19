أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة

كتب – محمد مكاوي:

بعث أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، السبت، رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، "تتصل بآخر المستجدات على الساحة الدولية، ولا سيّما الأزمة الخليجية".

وذكرت قناة الجزيرة القطرية أنّ "السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قامت بتسليم الرسالة، خلال استقبال الأمين العام للأمم المتحدة لها".

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل حول مضمون الرسالة.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يوم الخامس من يونيو الفائت العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية. وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

واتخذت الدول الأربع عددا من القررات الاقتصادية تجاه قطر منها غلق الأجواء الجوية البحرية أمام وسائل النقل القطرية.

وتقوم دولة الكويت بوساطة لحل الأزمة العربية القطرية وسط فشل وساطات وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقدمت الدول الأربع قائمة من 13 مطلبًا إلى الكويت لتسليمها إلى قطر أهمها إغلاق قناة الجزيرة القطرية وقطع العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة التركية العسكرية. ورفضت الدوحة هذه القائمة واعتبرتها "تمس بالسيادة".